С места массового захоронения в Изюме эксгумировали 427 тел украинцев, из них 5 детских

Сентябрь, 23 в 16:48

С места массового захоронения в Изюме Харьковской области эксгумировано уже 427 тел украинских граждан, среди которых 5 детских.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины, полковник полиции Сергей Пантелеев.

— На сегодняшний день мы завершаем эксгумацию тел наших граждан, погибших и захороненных в городе Изюм. На данный момент полицией поднято с земли 427 тел наших граждан, из которых 202 — это тела женщин, 189 тел мужчин, 5 — детей — сказал он.

По словам Пантелеева, 11 эксгумированных тел настолько изуродованы, что без судебно-медицинской экспертизы невозможно установить их пол.

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— Также в братской могиле в Изюме было обнаружено 21 тело украинских военнослужащих. В ходе визуального осмотра вместе с экспертами было установлено, что большинство тел имеют признаки насильственной смерти. Точная причина гибели каждого гражданина будет установлена ​​в результате дополнительных экспертных исследований, – добавил он.

Напомним, что 15 сентября в освобожденном от российских оккупантов Изюме обнаружили около 450 обычных могил и одну братскую.

Во время эксгумации на телах части погибших обнаружены признаки насильственной смерти.

Есть тела со следами пыток и связанными руками. Кроме того, у погибших фиксируют минно-взрывные травмы, осколочные и колото-резаные ранения.

Все тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, во время которой специалисты определят окончательные причины смерти. Собранные доказательства будут использованы в международных судах над российскими военными преступниками.