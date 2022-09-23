С места массового захоронения в Изюме эксгумировали 427 тел украинцев, из них 5 детских
С места массового захоронения в Изюме Харьковской области эксгумировано уже 427 тел украинских граждан, среди которых 5 детских.
Об этом на брифинге сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины, полковник полиции Сергей Пантелеев.
— На сегодняшний день мы завершаем эксгумацию тел наших граждан, погибших и захороненных в городе Изюм. На данный момент полицией поднято с земли 427 тел наших граждан, из которых 202 — это тела женщин, 189 тел мужчин, 5 — детей — сказал он.
По словам Пантелеева, 11 эксгумированных тел настолько изуродованы, что без судебно-медицинской экспертизы невозможно установить их пол.
— Также в братской могиле в Изюме было обнаружено 21 тело украинских военнослужащих. В ходе визуального осмотра вместе с экспертами было установлено, что большинство тел имеют признаки насильственной смерти. Точная причина гибели каждого гражданина будет установлена в результате дополнительных экспертных исследований, – добавил он.
Напомним, что 15 сентября в освобожденном от российских оккупантов Изюме обнаружили около 450 обычных могил и одну братскую.
Во время эксгумации на телах части погибших обнаружены признаки насильственной смерти.
Есть тела со следами пыток и связанными руками. Кроме того, у погибших фиксируют минно-взрывные травмы, осколочные и колото-резаные ранения.
Все тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, во время которой специалисты определят окончательные причины смерти. Собранные доказательства будут использованы в международных судах над российскими военными преступниками.