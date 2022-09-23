З місця масового поховання в Ізюмі ексгумували 427 тіл українців, з них 5 дитячих

Вересень, 23 в 16:48

З місця масового поховання в Ізюмі на Харківщині ексгумовано вже 427 тіл українських громадян, серед яких 5 дитячих.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України, полковник поліції Сергій Пантелеєв.

– На сьогодні ми завершуємо ексгумацію тіл наших громадян, загиблих та захоронених в місті Ізюм. На цей момент поліцією піднято із землі 427 тіл наших громадян, з яких 202 — це тіла жінок, 189 тіл чоловіків, 5 – дітей, – сказав він.

За словами Пантелеєва, 11 ексгумованих тіл настільки знівечені, що без судово-медичної експертизи неможливо встановити їхню стать.

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– Також у братській могилі в Ізюмі було виявлено 21 тіло українських військовослужбовців. Під час візуального огляду разом з експертами було встановлено, що більшість тіл мають ознаки насильницької смерті. Точна причина загибелі кожного громадянина буде встановлена в результаті додаткових експертних досліджень, – додав він.

Нагадаємо, що 15 вересня у звільненому від російських окупантів Ізюмі виявили близько 450 звичайних могил та одну братську.

Під час ексгумації на тілах частини загиблих людей виявлені ознаки насильницької смерті.

Є тіла зі слідами катувань та зв’язаними руками. Крім того, у загиблих фіксують мінно-вибухові травми, осколкові та колото-різані поранення.

Усі тіла будуть спрямовані на судово-медичну експертизу, під час якої фахівці визначать остаточні причини смерті. Зібрані докази будуть використані в міжнародних судах над російськими воєнними злочинцями.