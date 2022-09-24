Сентябрь, 24 в 12:03

Поздним вечером 21 сентября Украине удалось вернуть из российского плена 215 военных. Среди освобожденных – Илья Самойленко, офицер управления разведки полка Азов Национальной гвардии Украины.

Он начал воевать с 2015 года в зоне АТО. В 2017 году подорвался на собственной мине, сильно повредил левую руку, ногу, шею, лицо и глаз.

С началом полномасштабной войны Илья Самойленко стал защитником Мариуполя и сообщал новости из Азовстали. Факты ICTV пообщались с матерью азовца Аллой Самойленко.

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Первый звонок Илья сделал именно ей. Женщина сейчас за границей в поездке, которая тоже посвящена освобождению украинцев. Она получила звонок от сына еще задолго до того, как начали появляться новости.

— Он мне первым позвонил и сказал, что в Украине. Это звучало совершенно невероятно. Я не успела толком его расспросить. Он мне несколько слов сказал, что это пока не его номер, и он даст со временем контакт. Потом позже уже перезвонил со своего. Я получила от него звонок за несколько часов до того, как начали появляться первые официальные сообщения. Мне сказали держать это в секрете. У меня дым шел из ушей, настолько хотелось поделиться радостью, чтобы никому не разболтать раньше времени, – говорит мама защитника.

Илья рассказал, что его не пытали, но все четыре месяца он провел в одиночной камере.

— О состоянии здоровья говорит, что более-менее в порядке. Есть авитаминоз. И я думаю, что он немного отвык от общения, потому что находился четыре месяца в одиночной камере в Москве. Его не мучили, пыток не было, но сам факт пребывания в одиночной камере без какого-либо общения, без информирования, что происходит в мире – это тоже по-своему пытки. Но самое главное для меня была даже не физическая форма, а то, как он звучал. Звук его голоса не передать словами, насколько он транслирует уверенность, – рассказывает Алла Самойленко.

Илью уже навестили девушка и друзья. Говорят, изменился, но очень хорошо выглядит.

– У него изменился взгляд. Его девушка говорит, что он, как суслик — немного суетливый. Видно, что не было социализации. А относительно состояния физического, друг, который его навестил, говорит, что Илья даже подкачался. Я думаю, если ему не давали книг и не было связи, так что же еще оставалось делать. А он такой, что мог качаться. Он это делал и до того, даже не имея руки, – говорит мама бойца.

В последний раз до освобождения Алла Самойленко была на связи с сыном перед пленом.

– До 20 мая, до момента, когда никого не осталось уже на Азовстали, у меня была переписка с Ильей. Мы о многом говорили в эти дни. Я ему собирала все, что могла собрать в информационном поле, все заявления с российской стороны, и отправляла. Он был спокойный, очень легко реагировал на это, отвергал все мои опасения. И сказал, что все будет хорошо. Как видите, так и произошло, – говорит она.

Женщина радуется, что ее сын на свободе. Хотя откровенно называет это чудом, и понимает, что у России было большое желание использовать Азов как объект для публичной расправы, но в конце концов их отпустили.

– Пока что не могу ничего сказать и прокомментировать, чтобы это выглядело уверенно. Это какое-то чудо, но я думаю, что это чудо проработано многими сторонами. И я думаю, что мы еще не скоро узнаем подробности этой операции. И какие именно были влияния, каким образом и на каком уровне это решалось. Но в конце концов большое счастье, что все решилось. Будем работать, чтобы освободить всех, – убеждена она.

Фото: Алла Самойленко