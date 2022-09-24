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Факты / Україна

Доказательство в Гааге: Резников показал аттестат РФ, подготовленный для школы Изюма

Валентина Летяк, редактор ленты
Олексій Резніков
Фото: Минобороны

Россия планировала еще в августе выдавать свои фейковые аттестаты школьникам в оккупированном Изюме Харьковской области. Глава Минобороны Алексей Резников показал “бумажку”, найденную после освобождения города.

– Документы оккупантов, как школьный аттестат из Изюма Харьковской области, будут иметь законный статус только в трибунале, – подчеркнул он.

Резников также отметил, что все эти разговоры России о псевдореферендумах – профанация, поскольку Кремль изначально планировала захватить как можно больше территорий Украины, а найденные в освобожденном Изюме документы являются очередным доказательством этого.

 

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В Изюме завершилась эксгумация тел 447 погибших на месте массового захоронения. Среди них – 215 женщин, 194 мужчины, пятеро детей, а также 22 военнослужащих. Большинство – со следами пыток.

Кроме того, обнаружили останки 11 человек, пол которых пока невозможно определить.

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