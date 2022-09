Доказательство в Гааге: Резников показал аттестат РФ, подготовленный для школы Изюма

Россия планировала еще в августе выдавать свои фейковые аттестаты школьникам в оккупированном Изюме Харьковской области. Глава Минобороны Алексей Резников показал “бумажку”, найденную после освобождения города.

Резников также отметил, что все эти разговоры России о псевдореферендумах – профанация, поскольку Кремль изначально планировала захватить как можно больше территорий Украины, а найденные в освобожденном Изюме документы являются очередным доказательством этого.

Occupation:occupier

All this chatter about “referenda” is profanation.russia planned to grab as much as it could.

But we’ll drive them out of our land.The documents of the occupiers, like this school certificate from IZYUM Kharkiv region,will have legal status only in a tribunal pic.twitter.com/xNG2wnaOIc

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 24, 2022