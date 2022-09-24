Доказательство в Гааге: Резников показал аттестат РФ, подготовленный для школы Изюма

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Россия планировала еще в августе выдавать свои фейковые аттестаты школьникам в оккупированном Изюме Харьковской области. Глава Минобороны Алексей Резников показал “бумажку”, найденную после освобождения города.

– Документы оккупантов, как школьный аттестат из Изюма Харьковской области, будут иметь законный статус только в трибунале, – подчеркнул он.

Резников также отметил, что все эти разговоры России о псевдореферендумах – профанация, поскольку Кремль изначально планировала захватить как можно больше территорий Украины, а найденные в освобожденном Изюме документы являются очередным доказательством этого.

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Occupation:occupier

All this chatter about “referenda” is profanation.russia planned to grab as much as it could.

But we’ll drive them out of our land.The documents of the occupiers, like this school certificate from IZYUM Kharkiv region,will have legal status only in a tribunal pic.twitter.com/xNG2wnaOIc — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 24, 2022

В Изюме завершилась эксгумация тел 447 погибших на месте массового захоронения. Среди них – 215 женщин, 194 мужчины, пятеро детей, а также 22 военнослужащих. Большинство – со следами пыток.

Кроме того, обнаружили останки 11 человек, пол которых пока невозможно определить.