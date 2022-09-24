Доказ у Гаазі: Резніков показав атестат РФ, підготовлений для школи Ізюму

Вересень, 24 в 19:58

Росія планувала ще в серпні видавати свої фейкові атестати школярам в окупованому Ізюмі на Харківщині. Глава Міноборони Олексій Резніков показав “папірець”, знайдений після звільнення міста.

– Документи окупантів, як отой шкільний атестат з Ізюму Харківської області, матимуть законний статус лише в трибуналі, – наголосив він.

Резніков також зауважив, що усі ці розмови Росії про псевдореферендуми – профанація, оскільки Кремль з самого початку планувала захопити якомога більше територій України, а знайдені у звільненому Ізюмі документи, є черговим доказом цього.

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Occupation:occupier

All this chatter about “referenda” is profanation.russia planned to grab as much as it could.

But we’ll drive them out of our land.The documents of the occupiers, like this school certificate from IZYUM Kharkiv region,will have legal status only in a tribunal pic.twitter.com/xNG2wnaOIc — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 24, 2022

В Ізюмі завершилася ексгумація тіл 447 загиблих на місці масового поховання. Серед них – 215 жінок, 194 чоловіки, п’ятеро дітей, а також 22 військовослужбовці. Більшість – зі слідами катувань.

Крім того, виявили рештки 11 осіб, стать яких наразі неможливо визначити.