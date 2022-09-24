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Факти / Україна

Доказ у Гаазі: Резніков показав атестат РФ, підготовлений для школи Ізюму

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Росія планувала ще в серпні видавати свої фейкові атестати школярам в окупованому Ізюмі на Харківщині. Глава Міноборони Олексій Резніков показав “папірець”, знайдений після звільнення міста.

– Документи окупантів, як отой шкільний атестат з Ізюму Харківської області, матимуть законний статус лише в трибуналі, – наголосив він.

Резніков також зауважив, що усі ці розмови Росії про псевдореферендуми – профанація, оскільки Кремль з самого початку планувала захопити якомога більше територій України, а знайдені у звільненому Ізюмі документи, є черговим доказом цього.

 

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В Ізюмі завершилася ексгумація тіл 447 загиблих на місці масового поховання. Серед них – 215 жінок, 194 чоловіки, п’ятеро дітей, а також 22 військовослужбовці. Більшість – зі слідами катувань.

Крім того, виявили рештки 11 осіб, стать яких наразі неможливо визначити.

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