Доказ у Гаазі: Резніков показав атестат РФ, підготовлений для школи Ізюму

Росія планувала ще в серпні видавати свої фейкові атестати школярам в окупованому Ізюмі на Харківщині. Глава Міноборони Олексій Резніков показав “папірець”, знайдений після звільнення міста.

Резніков також зауважив, що усі ці розмови Росії про псевдореферендуми – профанація, оскільки Кремль з самого початку планувала захопити якомога більше територій України, а знайдені у звільненому Ізюмі документи, є черговим доказом цього.

Occupation:occupier

All this chatter about “referenda” is profanation.russia planned to grab as much as it could.

But we’ll drive them out of our land.The documents of the occupiers, like this school certificate from IZYUM Kharkiv region,will have legal status only in a tribunal pic.twitter.com/xNG2wnaOIc

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 24, 2022