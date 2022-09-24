Сентябрь, 24 в 12:36

В Харьковской области во время сбора грибов на минах подорвались два человека.

Первый несчастный случай произошел в Чугуевском районе. Там ранения получил 45-летний мужчина.

В Изюмском районе пострадал 24-летний грибник.

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Руководитель областной военной администрации Олег Синегубов еще раз предупреждает: посещать леса сейчас очень опасно из-за большого количества мин и неразорванных боеприпасов.

– Призываю воздержаться от посещения лесов, потому что это может стоить жизни или здоровья, – просит Олег Синегубов.

К слову, только за минувшие сутки пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обезвредили на территории области 578 взрывоопасных предметов.

Пострадали накануне и пять человек в Купянском районе. Среди раненых, в частности, – двое сестер 10 и 17 лет.

Гражданские в населенных пунктах недалеко от границы с РФ и линии столкновения пострадали во время вражеских обстрелов, что не утихали в течение суток.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 213-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов