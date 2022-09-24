На Харківщині двоє грибників підірвались на мінах
У Харківській області під час збирання грибів на мінах підірвались двоє людей.
Перший нещасний випадок стався в Чугуївському районі. Там поранення дістав 45-річний чоловік.
В Ізюмському районі постраждав 24-річний грибник.
Керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вкотре попереджає: відвідувати ліси зараз дуже небезпечно через велику кількість мін та нерозірваних боєприпасів.
– Закликаю утриматися від відвідування лісів, тому що це може коштувати життя або здоров’я, – просить Олег Синєгубов.
До слова, тільки за минулу добу піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій знешкодили на території області 578 вибухонебезпечних предметів.
Постраждали напередодні й п’ятеро людей у Куп’янському районі. Серед поранених, зокрема, – двоє сестер 10 та 17 років.
Цивільні в населених пунктах недалеко від кордону з РФ та лінії зіткнення постраждали під час ворожих обстрілів, що не вщухали протягом доби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 213-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олег Синєгубов