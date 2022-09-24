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Факты / Україна

РФ обстреляла Марганец из Градов и Ураганов. Одна из раненых – в тяжелом состоянии

Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ обстреляла Марганец из Градов и Ураганов. Одна из раненых – в тяжелом состоянии

На рассвете 24 сентября армия РФ обстреляла из Градов и Ураганов Марганецкую и Червоногригорьевскую общины.

РФ обстреляла Марганец из Градов и Ураганов. Одна из раненых – в тяжелом состоянии / 4 фотографии

В последней общине обошлось без жертв и пострадавших. В Марганце ранены два человека.

51-летнюю женщину и 49-летнего мужчину госпитализировали в больницу.

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Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко

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