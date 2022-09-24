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На рассвете 24 сентября армия РФ обстреляла из Градов и Ураганов Марганецкую и Червоногригорьевскую общины.

РФ обстреляла Марганец из Градов и Ураганов. Одна из раненых – в тяжелом состоянии / 4 фотографии

В последней общине обошлось без жертв и пострадавших. В Марганце ранены два человека.

51-летнюю женщину и 49-летнего мужчину госпитализировали в больницу.

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Женщина, отмечает руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко, – в тяжелом состоянии.

Российскими снарядами в городе повреждено более 20 частных домов и многоэтажек, а также около 10 хозяйственных построек.

Разрушен местный хлебозавод и учреждения города.

Несколько машин, что вспыхнули из-за обстрела, уже потушили пожарные.

Аварийные бригады энергетиков после вражеской атаки еще восстанавливают свет в домах более 2 тыс. марганчан.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 213-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко