Вересень, 24 в 10:00

На світанку 24 вересня армія РФ обстріляла з Градів та Ураганів Марганецьку та Червоногригорівську громади.

РФ обстріляла Марганець із Градів та Ураганів. Одна з поранених – у важкому стані / 4 фотографии

В останній громаді минулося без жертв та постраждалих. Натомість у Марганці поранено двох людей.

51-річну жінку та 49-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.

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Жінка, наголошує керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, – у важкому стані.

Російськими снарядами в місті пошкоджено понад 20 приватних будинків та багатоповерхівок, а також близько 10 господарських споруд.

Зазнав руйнувань місцевий хлібозавод та установи міста.

Кілька автівок, що спалахнули через обстріл, вже загасили вогнеборці.

Аварійні бригади енергетиків після ворожої атаки ще відновлюють світло в оселях понад 2 тис. марганчан.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 213-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко