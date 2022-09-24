РФ обстріляла Марганець із Градів та Ураганів. Одна з поранених – у важкому стані
На світанку 24 вересня армія РФ обстріляла з Градів та Ураганів Марганецьку та Червоногригорівську громади.
В останній громаді минулося без жертв та постраждалих. Натомість у Марганці поранено двох людей.
51-річну жінку та 49-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.
Жінка, наголошує керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, – у важкому стані.
Російськими снарядами в місті пошкоджено понад 20 приватних будинків та багатоповерхівок, а також близько 10 господарських споруд.
Зазнав руйнувань місцевий хлібозавод та установи міста.
Кілька автівок, що спалахнули через обстріл, вже загасили вогнеборці.
Аварійні бригади енергетиків після ворожої атаки ще відновлюють світло в оселях понад 2 тис. марганчан.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 213-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко