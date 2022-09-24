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Факты / Україна

РФ сбросила с беспилотника на позиции ВСУ контейнеры с ядом

Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ сбросила с беспилотника на позиции ВСУ контейнеры с ядом
Фото: Depositphotos

Российские войска сбросили на позиции Вооруженных сил Украины, что сосредоточены на Юге, контейнеры с ядовитым веществом.

Яд оккупанты сбросили с беспилотника.

Как сообщили в Оперативном командовании Юг, предположительно, это была хлорпикриновая граната К-51.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 213-е сутки.

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Источник: ОК ЮГ
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