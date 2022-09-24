Сентябрь, 24 в 6:36

Российские войска сбросили на позиции Вооруженных сил Украины, что сосредоточены на Юге, контейнеры с ядовитым веществом.

Яд оккупанты сбросили с беспилотника.

Как сообщили в Оперативном командовании Юг, предположительно, это была хлорпикриновая граната К-51.

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– Боевые медики сработали четко, потерь и критических состояний нет, – успокоили в ОК Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 213-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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