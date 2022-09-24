РФ сбросила с беспилотника на позиции ВСУ контейнеры с ядом
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Российские войска сбросили на позиции Вооруженных сил Украины, что сосредоточены на Юге, контейнеры с ядовитым веществом.
Яд оккупанты сбросили с беспилотника.
Как сообщили в Оперативном командовании Юг, предположительно, это была хлорпикриновая граната К-51.
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