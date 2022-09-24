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Факти / Україна

РФ скинула з безпілотника на позиції ЗСУ контейнери з отрутою

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ скинула з безпілотника на позиції ЗСУ контейнери з отрутою
Фото: Depositphotos

Російські війська напередодні скинули на позиції Збройних сил України, що зосереджені на Півдні, контейнери з отруйною речовиною.

Отруту окупанти скинули з безпілотника.

Як повідомили в Оперативному командуванні Південь, імовірно, це була хлорпікринова граната К-51.

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– Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає, – заспокоїли в ОК Південь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 213-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь
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