РФ скинула з безпілотника на позиції ЗСУ контейнери з отрутою
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Російські війська напередодні скинули на позиції Збройних сил України, що зосереджені на Півдні, контейнери з отруйною речовиною.
Отруту окупанти скинули з безпілотника.
Як повідомили в Оперативному командуванні Південь, імовірно, це була хлорпікринова граната К-51.
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