РФ скинула з безпілотника на позиції ЗСУ контейнери з отрутою

Вересень, 24 в 6:36

Російські війська напередодні скинули на позиції Збройних сил України, що зосереджені на Півдні, контейнери з отруйною речовиною.

Отруту окупанти скинули з безпілотника.

Як повідомили в Оперативному командуванні Південь, імовірно, це була хлорпікринова граната К-51.

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– Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає, – заспокоїли в ОК Південь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 213-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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