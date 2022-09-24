Сентябрь, 24 в 6:05

Ночью 24 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.

По словам руководителя областной военной администрации Александра Старуха, известно о не менее пяти прилетах по объектам инфраструктуры.

Одна вражеская ракета попала в жилищный сектор областного центра, из-за чего вспыхнул пожар в многоэтажном доме.

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– К сожалению, один человек погиб, семеро ранены. Им оказана медицинская помощь, – сообщил Александр Старух.

На месте происшествия работают соответствующие службы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 213-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Старух

Фото: Александр Старух