РФ ударила ракетами по Запорожью. Один человек погиб, есть раненые
Ночью 24 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.
По словам руководителя областной военной администрации Александра Старуха, известно о не менее пяти прилетах по объектам инфраструктуры.
Одна вражеская ракета попала в жилищный сектор областного центра, из-за чего вспыхнул пожар в многоэтажном доме.
– К сожалению, один человек погиб, семеро ранены. Им оказана медицинская помощь, – сообщил Александр Старух.
На месте происшествия работают соответствующие службы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 213-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Старух
Фото: Александр Старух