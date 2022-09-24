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Факты / Україна

РФ ударила ракетами по Запорожью. Один человек погиб, есть раненые

Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ ударила ракетами по Запорожью. Один человек погиб, есть раненые

Ночью 24 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.

По словам руководителя областной военной администрации Александра Старуха, известно о не менее пяти прилетах по объектам инфраструктуры.

Одна вражеская ракета попала в жилищный сектор областного центра, из-за чего вспыхнул пожар в многоэтажном доме.

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– К сожалению, один человек погиб, семеро ранены. Им оказана медицинская помощь, – сообщил Александр Старух.

На месте происшествия работают соответствующие службы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 213-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Старух

Фото: Александр Старух

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