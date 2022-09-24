РФ вдарила ракетами по Запоріжжю. Одна людина загинула, є поранені
Уночі 24 вересня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.
За словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Старуха, відомо про щонайменше п’ять прильотів по об’єктах інфраструктури.
Одна ворожа ракета влучила в житловий сектор обласного центру, через що спалахнула пожежа в багатоповерховому будинку.
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– На жаль, одна людина загинула, сімох поранено. Їм надано медичну допомогу, – повідомив Олександр Старух.
На місці події працюють відповідні служби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 213-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олександр Старух
Фото: Олександр Старух