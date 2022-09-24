РФ вдарила ракетами по Запоріжжю. Одна людина загинула, є поранені

Вересень, 24 в 6:05

Уночі 24 вересня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.

За словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Старуха, відомо про щонайменше п’ять прильотів по об’єктах інфраструктури.

Одна ворожа ракета влучила в житловий сектор обласного центру, через що спалахнула пожежа в багатоповерховому будинку.

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– На жаль, одна людина загинула, сімох поранено. Їм надано медичну допомогу, – повідомив Олександр Старух.

На місці події працюють відповідні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 213-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Старух

Фото: Олександр Старух