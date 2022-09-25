Сентябрь, 25 в 9:07

Ночью 25 сентября российские войска обстреляли Николаев, Очаков и поселок Широкое.

РФ обстреляла Николаев, Очаков и Широкое – повреждены дома и водопровод / 2 фотографии

Обновлено в 09:07. В эти минуты специалисты осматривают попавшие под обстрелы районы областного центра.

Известно о повреждениях жилых домов. Есть попадание в водопровод.

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– На местах работают ремонтные бригады и коммунальщики. Детальнее о последствиях сообщу позже, – отметил городской глава Николаева Александр Сенкевич.

По предварительной информации от руководителя областной военной администрации Виталия Кима, пострадавших нет.

Уцелели люди и в Очакове этой ночью. С 01:20 враг наносил ракетные удары по береговой зоне города.

Остались невредимыми люди и в поселке Широкое Баштанского района, поскольку снаряды, которые в полшестого утра выпустила российская армия, упали за пределами населенного пункта.

Напомним, что громкие звуки жители Николаева услышали ориентировочно в 01:25.

Херсонский журналист Константин Рыженко сообщил, что ракеты с территории региона оккупанты запускали дважды.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 214-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Сенкевич, Виталий Ким

Фото: Александр Сенкевич