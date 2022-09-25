РФ обстреляла Николаев, Очаков и Широкое – повреждены дома и водопровод
Ночью 25 сентября российские войска обстреляли Николаев, Очаков и поселок Широкое.
Обновлено в 09:07. В эти минуты специалисты осматривают попавшие под обстрелы районы областного центра.
Известно о повреждениях жилых домов. Есть попадание в водопровод.
– На местах работают ремонтные бригады и коммунальщики. Детальнее о последствиях сообщу позже, – отметил городской глава Николаева Александр Сенкевич.
По предварительной информации от руководителя областной военной администрации Виталия Кима, пострадавших нет.
Уцелели люди и в Очакове этой ночью. С 01:20 враг наносил ракетные удары по береговой зоне города.
Остались невредимыми люди и в поселке Широкое Баштанского района, поскольку снаряды, которые в полшестого утра выпустила российская армия, упали за пределами населенного пункта.
Напомним, что громкие звуки жители Николаева услышали ориентировочно в 01:25.
Херсонский журналист Константин Рыженко сообщил, что ракеты с территории региона оккупанты запускали дважды.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 214-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Александр Сенкевич, Виталий Ким
Фото: Александр Сенкевич