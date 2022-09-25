Вересень, 25 в 9:07

Уночі 25 вересня російські війська обстріляли Миколаїв, Очаків та селище Широке.

РФ обстріляла Миколаїв, Очаків та Широке – пошкоджено будинки та водогін / 2 фотографии

Оновлено о 09:07. У ці хвилини фахівці оглядають райони обласного центру, що потрапили під обстріли.

Відомо про пошкодження житлових будинків. Є влучання в мережі водопроводу.

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– На місцях працюють ремонтні бригади та комунальники. Детальніше про наслідки повідомлю пізніше, – зазначив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За попередньою інформацією від керівника обласної військової адміністрація Віталія Кіма, постраждалих немає.

Вціліли люди і в Очакові цієї ночі. Із 01:20 ворог завдавав ракетних ударів по береговій зоні міста.

Залишились неушкодженими люди й у селищі Широке Баштанського району, оскільки снаряди, які о пів на шосту ранку випустила російська армія, впали поза межами населеного пункту.

Нагадаємо, що гучні звуки жителі Миколаєва почули орієнтовно о 01:25.

Херсонський журналіст Костянтин Риженко повідомив, що ракети з території регіону окупанти запускали двічі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 214-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Сєнкевич, Віталій Кім

Фото: Олександр Сєнкевич