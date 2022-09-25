Облавы в Крыму из-за мобилизации: крымским татарам раздали уже 1,5 тыс. повесток

Сентябрь, 25 в 13:49

В оккупированном Крыму забирают всех мужчин из-за так называемой частичной мобилизации в РФ, в частности крымским татарам за несколько дней раздали уже более 1,5 тыс. повесток, сообщила в эфире телемарафона постоянный представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева.

– Как это делается? Происходят облавы. Приезжают в населенные пункты, где в основном проживают крымские татары, или на места их работы, рынки, в частности, и начинают раздавать повестки, – объяснила она.

По ее словам, у людей не интересуются, есть ли болезни, находились ли они на военном учете, забирают даже тех, кому за 60.

Однако среди получающих повестки больше всего именно крымских татар.

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По данным общественной организации КрымSOS, среди жителей оккупированного полуострова, которым выдали повести – около 90% крымских татар, хотя они составляют 13-15% населения Крыма.

Поэтому там считают, что такие масштабы мобилизации могут привести к скрытому геноциду крымскотатарского народа.