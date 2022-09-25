Облави в Криму через мобілізацію: кримським татарам роздали вже 1,5 тис. повісток

Вересень, 25 в 13:49

В окупованому Криму забирають всіх чоловіків через так звану часткову мобілізацію в РФ, зокрема кримським татарам за кілька днів роздали вже понад 1,5 тис. повісток, повідомила в ефірі телемарафону постійний представник президента України в АРК Таміла Ташева.

– Як це робиться? Відбуваються облави. Приїжджають у населені пункти, де здебільшого проживають кримські татари, або на місця їхної роботи, ринки, зокрема, і починають роздавати повістки, – пояснила вона.

За її словами, у людей не цікавляться, чи є хвороби, чи перебували вони на військовому обліку, забирають навіть тих, кому за 60.

Проте серед тих, хто отримує повістки, найбільше саме кримських татар.

Зараз дивляться

За даними громадської організації КримSOS, серед мешканців окупованого півострова, яким видали повісти – близько 90% кримські татари, хоча вони становлять 13-15 % населення Криму.

Тому там вважають, що такі масштаби мобілізації можуть призвести до прихованого геноциду кримськотатарського народу.