Россия отправляет на фронт новоприбывших военных без какой-либо подготовки — Генштаб

Сентябрь, 25 в 20:56

Россия направляет новоприбывших по мобилизации военнослужащих в свои подразделения на линии соприкосновения без какой-либо подготовки.

— Командование российских оккупационных войск новоприбывших по мобилизации военнослужащих без подготовки направляет на доукомплектование подразделений, понесших потери, непосредственно на линию соприкосновения, — сказано в сообщении Генштаба.

Также отмечается, что это значительно влияет на уменьшение уровня морально-психологического состояния военнослужащих врага и качество выполнения ими обязанностей.

К слову, экс-офицер США Марк Хертлинг заявил, что мобилизация 300 тыс. “резервистов” в РФ будет сложной задачей, и указал на плохую подготовку солдат страны-агрессора.

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