Вересень, 25 в 20:56

Росія направляє новоприбулих з мобілізації військовослужбовців до своїх підрозділів на лінії зіткнення без будь-якої підготовки.

– Командування російських окупаційних військ новоприбулих з мобілізації військовослужбовців без підготовки спрямовує на доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат, безпосередньо на лінію зіткнення, – йдеться у повідомленні Генштабу.

Також наголошується, що це значно впливає на зменшення рівня морально-психологічного стану військовослужбовців ворога та якість виконання ними обов’язків.

До речі, раніше ексофіцер США Марк Хертлінг заявив, що мобілізація 300 тис. “резервістів” у РФ буде складним завданням для країни, і вказав на погану підготовку солдатів країни-агресора.

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Також він зазначив, що американські солдати проходять 10-тижневу базову підготовку, тоді як російські військові навчаються навичкам у своєму першому підрозділі.