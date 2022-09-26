Что может спасти РФ? Подоляк назвал три шага для россиян

Сентябрь, 25 в 23:01

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал главные шаги для россиян, чтобы спасти свою страну.

По мнению советника, первое и самое главное — нужно осознать катастрофу.

— Преодолеть страх перед “Политбюро российского диктатора Владимира Путина”, — написал он в Twitter.

Второй шаг заключается в участии в массовых протестах и отказе от мобилизации.

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— Другая Россия. Без Z. Начните идти по “правильному плану”, наконец, — подчеркнул Подоляк.

Напомним, что на территории РФ в разных городах после объявления частичной мобилизации начались массовые протесты и недовольство среди россиян. Граждане массово бегут из страны и поджигают военкоматы.