Поджигают военкоматы и бегут из страны: в России паника после объявления мобилизации

Сентябрь, 22 в 12:53

На территории РФ в разных городах после объявления частичной мобилизации начались массовые протесты и недовольство среди россиян. Граждане массово бегут из страны и поджигают военкоматы.

В частности, огромные очереди машин россиян зафиксированы на границе с Финляндией, Грузией, Казахстаном и Монголией.

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— Русня после объявления мобилизации массово убегает из страны. Так куда так торопимся? – говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Российские СМИ сообщают, что среди граждан началась массовая паника. Во многих районах и городах россияне начинают устраивать бунты против решения российского диктатора и руководства Кремля.

Так, ночью в Ломоносовском районе под Петербургом подожгли военкомат, а в Тольятти неизвестный бросил коктейль Молотова в здание городской администрации.

Также неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание одного из призывных пунктов в Нижнем Новгороде, однако пожар быстро удалось потушить.

А в Камчатском крае уже мобилизовали вице-губернатора Сергея Миронова, сообщает местное издание.

В среду, 21 сентября, российский диктатор Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в РФ. Решение Кремля вызвало массовую панику среди россиян, которые начали выходить на акции протеста.