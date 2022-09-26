Що може врятувати РФ? Подоляк назвав три кроки для росіян

Вересень, 25 в 23:01

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав головні кроки для росіян, аби врятувати свою країну.

На його думку, перше і найголовніше – треба усвідомити катастрофу.

– Подолати страх перед “Політбюро російського диктатора Володимира Путіна”, – написав він на своїй сторінці у Twitter.

Другий крок полягає в участі у масових протестах та відмові від мобілізації.

Зараз дивляться

– Інша Росія. Без Z. Почніть йти “правильним планом”, нарешті, — підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, що на території РФ у різних містах після оголошення часткової мобілізації розпочалися масові протести та невдоволення серед росіян. Громадяни масово тікають з країни та підпалюють військкомати.