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Факти / Україна

У Бердянську та Мелітополі пролунали вибухи – що відомо

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Бердянську та Мелітополі пролунали вибухи – що відомо
Фото: Depositphotos

У Бердянську та Мелітополі 25 вересня майже одночасно пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

– У Бердянську та Мелітополі майже одночасно пролунали вибухи. У Бердянську звуки вибуху лунали з центру міста, – йдеться в повідомленні.

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Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко також повідомив, що біля мерії тимчасово окупованого Бердянську пролунав гучний вибух.

Місцеві кажуть, що досі є дим від вибуху. Усі дороги перекриті, рух транспорту навколо будівлі закрито.

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