У Бердянську та Мелітополі пролунали вибухи – що відомо
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Фото: Depositphotos
У Бердянську та Мелітополі 25 вересня майже одночасно пролунали вибухи.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
– У Бердянську та Мелітополі майже одночасно пролунали вибухи. У Бердянську звуки вибуху лунали з центру міста, – йдеться в повідомленні.
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Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко також повідомив, що біля мерії тимчасово окупованого Бердянську пролунав гучний вибух.
Місцеві кажуть, що досі є дим від вибуху. Усі дороги перекриті, рух транспорту навколо будівлі закрито.
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