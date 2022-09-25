Украина получила системы ПВО NASAMS — Зеленский

Сентябрь, 25 в 19:48

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила системы противовоздушной обороны NASAMS.

— Мы получили NASAMS. Это системы противовоздушной обороны, — подчеркнул Зеленский в интервью американским журналистам.

Также он отметил, что Украине этого даже близко не хватит, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, университеты, дома украинцев.

— Зачем нам это нужно? Нам нужна безопасность, чтобы вернуть наших украинцев домой. Если будет безопасно, они приедут, поселятся, будут здесь работать и будут платить налоги, и тогда у нас не будет дефицита в $5 млрд в нашем бюджете, — говорит президент.

Кроме того, Зеленский отметил, что если люди вернутся в Украину, то США не придется дальше предоставлять нам помощь.

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— Потому что на сегодняшний день США ежемесячно выделяют нам $1,5 млрд на поддержку нашего бюджета для ведения этой войны. Но если наши люди вернутся, а они очень хотят вернуться, у них большая мотивация, они будут работать здесь. И тогда США не придется продолжать, дайте нам эту поддержку, — сказал глава государства.

Также он подчеркнул, что для “США это будет значительная экономия, а для нас — возможность обезопасить свою территорию и сделать ее безопасной для нашего населения”.

Напомним, что специалист по вооружению Александр Кочетков заявлял, чтобы полностью закрыть небо над Киевом нужно два-три комплекса типа NASAMS или Iris-T.