Сентябрь, 25 в 8:31

Утром 25 сентября российские войска направили в Одессу четыре дрона-камикадзе.

Обновлено в 08:31. Один из них был сбит силами противовоздушной обороны.

Остальные три попали в административное здание прямо в центре города.

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По словам начальника объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталии Гуменюк, в настоящее время продолжается тушение пожара, пострадавших нет.

– Атака дронов-камикадзе – это уже та практика, которую враг взял себе на вооружение за последние дни. Именно поэтому мы просим держаться подальше от административных зданий, торговых центров, – сообщила в эфире национального телемарафона Наталья Гуменюк.

Обновлено в 08:13. Спикер оперативного штаба областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил, что город подвергся вражеской атаке.

– Да, Одесса была атакована вражескими дронами. Спасательная операция продолжается, – отметил Сергей Братчук.

Напомним, что вражеские дроны-камикадзе люди в городе заметили ориентировочно в 06:08.

Сразу после этого один за другим раздались взрывы.

После атаки дронов над одним из городских объектов в небо взвился густой дым.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 214-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Братчук