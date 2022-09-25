РФ атаковала центр Одессы четырьмя дронами-камикадзе – горит админздание
Утром 25 сентября российские войска направили в Одессу четыре дрона-камикадзе.
Обновлено в 08:31. Один из них был сбит силами противовоздушной обороны.
Остальные три попали в административное здание прямо в центре города.
По словам начальника объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталии Гуменюк, в настоящее время продолжается тушение пожара, пострадавших нет.
– Атака дронов-камикадзе – это уже та практика, которую враг взял себе на вооружение за последние дни.
Именно поэтому мы просим держаться подальше от административных зданий, торговых центров, – сообщила в эфире национального телемарафона Наталья Гуменюк.
Обновлено в 08:13. Спикер оперативного штаба областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил, что город подвергся вражеской атаке.
– Да, Одесса была атакована вражескими дронами. Спасательная операция продолжается, – отметил Сергей Братчук.
Напомним, что вражеские дроны-камикадзе люди в городе заметили ориентировочно в 06:08.
Сразу после этого один за другим раздались взрывы.
После атаки дронов над одним из городских объектов в небо взвился густой дым.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 214-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Братчук