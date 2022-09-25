РФ атакувала центр Одеси чотирма дронами-камікадзе – горить адмінбудівля

Вересень, 25 в 8:31

Уранці 25 вересня російські війська спрямували на Одесу чотири дрони-камікадзе.

Оновлено о 08:31. Один із них було збито силами протиповітряної оборони.

Інші три поцілили в адміністративну будівлю просто в центрі міста.

Зараз дивляться

За словами начальника об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, нині триває гасіння пожежі, постраждалих немає.

– Атака дронів-камікадзе – це вже та практика, яку ворог взяв собі на озброєння протягом останніх днів. Саме тому ми просимо триматися подалі від адміністративних будівель, торговельних центрів, – повідомила в ефірі національного телемарафону Наталія Гуменюк.

Оновлено о 08:13. Речник оперативного штабу обласної військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив, що місто зазнало ворожої атаки.

– Так, Одесу було атаковано ворожими дронами. Рятувальна операція триває, – зазначив Сергій Братчук.

Нагадаємо, що ворожі дрони-камікадзе люди в місті помітили орієнтовно о 06:08.

Відразу після цього один за одним почали лунати вибухи.

Після атаки дронів над одним із міських об’єктів у небо здійнявся густий дим.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 214-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Братчук