РФ атакувала центр Одеси чотирма дронами-камікадзе – горить адмінбудівля
Уранці 25 вересня російські війська спрямували на Одесу чотири дрони-камікадзе.
Оновлено о 08:31. Один із них було збито силами протиповітряної оборони.
Інші три поцілили в адміністративну будівлю просто в центрі міста.
За словами начальника об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, нині триває гасіння пожежі, постраждалих немає.
– Атака дронів-камікадзе – це вже та практика, яку ворог взяв собі на озброєння протягом останніх днів.
Саме тому ми просимо триматися подалі від адміністративних будівель, торговельних центрів, – повідомила в ефірі національного телемарафону Наталія Гуменюк.
Оновлено о 08:13. Речник оперативного штабу обласної військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив, що місто зазнало ворожої атаки.
– Так, Одесу було атаковано ворожими дронами. Рятувальна операція триває, – зазначив Сергій Братчук.
Нагадаємо, що ворожі дрони-камікадзе люди в місті помітили орієнтовно о 06:08.
Відразу після цього один за одним почали лунати вибухи.
Після атаки дронів над одним із міських об’єктів у небо здійнявся густий дим.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 214-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Братчук