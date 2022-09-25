Сентябрь, 25 в 14:39

Украинским правоохранителям известно лишь об 1-2% сексуальных преступлений, совершенных оккупантами во время вооруженной агрессии России в Украине.

Об этом заявил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире национального телемарафона.

– Сейчас есть сообщения к сотне таких преступлений. Я думаю, их в раз 100 больше. То есть сейчас мы знаем около 1-2% таких преступлений, — отметил он.

По словам Павличенко, правоохранители фиксируют разные типы преступлений: увечье половых органов, изнасилование, раздевание, расположение мужчин и женщин в одном помещении.

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Сейчас известно о 40 открытых уголовных делах, но они совершенно не отражают тот спектр преступлений, связанных с сексуальным насилием.

— Проблема заключается в том, что пострадавшие от такого насилия оказываются в стигматизированной позиции. Для них это представляет опасность, поскольку они остаются в том обществе, и наложение такой характеристики как “быть изнасилованным” действительно ставит личность в уязвимую позицию, — говорит Павличенко.

Еще одна проблема, связанная с расследованием такой категории преступлений — это насколько возможно привлечь к ответственности совершивших эти преступления и восстановить справедливость.

Эксперт обратил внимание, что в таких случаях важна мотивация потерпевших и тех, кто может свидетельствовать о таких преступлениях. Нужно обращаться к правоохранителям и проходить через работу со следователями, установление в судебном порядке всех фактов, понимая, что сложно будет определить, кто совершал эти преступления.

Павличенко рассказал, что проблемы сексуального насилия во время войны решали Балканы. Так, сексуальное насилие было применено сербской армией как один из видов оружия против мусульман, чтобы попытаться вытеснить их с занимаемой ими территории.

В ряде африканских стран также совершались преступления, направленные на геноцид в отношении определенной группы населения.

Именно для того, чтобы доказать геноцидный характер действий оккупантов на территории Украины, сейчас работает Офис генпрокурора и создается стратегия увеличения количества сообщений и доказанных фактов с соответствующей системой защиты и мотивации для пострадавших.

Также Павличенко добавил, что на деоккупированных территориях людей пытали, похищали, депортировали, лишали свободы. Это связано с несоблюдением гарантий пребывания под контролем военных, которые фактически безнаказанны на момент, когда совершают преступления.