Место жестоких издевательств: в селе на Харьковщине нашли подвал, где оккупанты пытали украинцев
В освобожденном от оккупантов селе Липцы Харьковской области сотрудники СБУ обнаружили застенки, где россияне содержали украинцев, которые отказывались сотрудничать с врагом.
Они находилась в здании, где размещалась так называемая милиция “ЛНР”.
По данным следствия, боевики этой террористической организации и российские военные незаконно арестовали местных жителей и подвергали жестоким пыткам. Затем этих людей насильно вывозили на территорию РФ.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
Следователи устанавливают личности всех, кто пострадал от пыток оккупантов, а также всех военных преступников, причастных к издевательствам над гражданским населением.
Все собранные доказательства передадут впоследствии в Международный криминальный суд в Гааге.