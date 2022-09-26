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Факты / Україна

Место жестоких издевательств: в селе на Харьковщине нашли подвал, где оккупанты пытали украинцев

Валентина Летяк, редактор ленты
Катівня на Харківщині
Фото: СБУ

В освобожденном от оккупантов селе Липцы Харьковской области сотрудники СБУ обнаружили застенки, где россияне содержали украинцев, которые отказывались сотрудничать с врагом.

Они находилась в здании, где размещалась так называемая милиция “ЛНР”.

По данным следствия, боевики этой террористической организации и российские военные незаконно арестовали местных жителей и подвергали жестоким пыткам. Затем этих людей насильно вывозили на территорию РФ.

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Катівня на Харківщині
Катівня на Харківщині
Катівня на Харківщині
Катівня на Харківщині
Катівня на Харківщині
Катівня на Харківщині
Место жестоких издевательств: в селе на Харьковщине нашли подвал, где оккупанты пытали украинцев / 3 фотографии

Следователи устанавливают личности всех, кто пострадал от пыток оккупантов, а также всех военных преступников, причастных к издевательствам над гражданским населением.

Все собранные доказательства передадут впоследствии в Международный криминальный суд в Гааге.

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Источник: СБУ
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