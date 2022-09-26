Вересень, 26 в 11:34

У звільненому від окупантів селі Липці Харківської області співробітники СБУ виявили катівню, де росіяни утримували українців, які відмовлялися співпрацювати з ворогом.

Вона була розташована в будівлі, де розміщувалася так звана міліція “ЛНР”.

За даними слідства, бойовики цієї терористичної організації та російські військові незаконно ув’язнювали місцевих мешканців і піддавали їх жорстоким тортурам. Потім цих людей силоміць вивозили на територію РФ.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Місце жорстоких знущань: у селі на Харківщині знайшли підвал, де окупанти катували українців / 3 фотографии

Наразі слідчі встановлюють особи усіх, хто постраждав від тортур окупантів, а також усіх воєнних злочинців, причетних до знущання над цивільним населенням.

Усі зібрані докази передадуть згодом до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.