Победа Украины не станет финалом и не завершит боевые действия между нашей страной и РФ — Залужный

Сентябрь, 26 в 19:41

Победа Украины в действующей войне против России не завершит боевых действий между странами.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Time.

— Зная то, что я знаю о россиянах не понаслышке, наша победа не будет финалом. Наша победа станет возможностью перевести дыхание и подготовиться к следующей войне, — заявил Залужный.

Он также добавил, что Украина готовилась к вероятному нападению войск РФ в феврале, в частности при помощи военных учений. По словам Залужного, в ходе тренировок были найдены трещины в обороне нашей страны. При этом украинские командиры не достаточно серьезно воспринимали обучение солдат.

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— Я целый час кричал. Я объяснил им, что если они не смогут это сделать, последствия будут стоить жизни не только нам, но и нашей стране, — рассказал генерал.

Кроме того, Залужный добавил, что в ходе подготовки к возможной полномасштабной войне техника и оружие были перемещены со своих баз.

— Я опасался, что мы потеряем элемент неожиданности. Нам нужно было, чтобы противник думал, что мы все развернуты на своих обычных базах, жжем траву, смотрим телевизор и пишем в Facebook, — отметил Залужный.

К слову, Time посвятил обложку нового номера и статью Залужному.

Фото: Валерий Залужный