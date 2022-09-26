Перемога України не стане фіналом та не завершить бойові дії між нашою країною та РФ – Залужний

Вересень, 26 в 19:41

Перемога України у війні проти Росії не завершить бойових дій між країнами.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю Time.

– Знаючи те, що я знаю про росіян не з чуток, наша перемога не буде фіналом. Наша перемога стане можливістю перевести подих і підготуватися до наступної війни, – заявив Залужний.

Він також додав, що Україна готувалася до ймовірного нападу військ РФ у лютому, зокрема за допомогою військових навчань. За словами Залужного, під час тренувань були знайдены прогалини в обороні нашої країни. При цьому українські командири не досить серйозно сприймали навчання солдатів.

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– Я цілу годину кричав. Я пояснив їм, що якщо вони не зможуть це зробити, наслідки коштуватимуть життя не лише нам, а й нашій країні, – розповів генерал.

Крім того, Залужний додав, що під час підготовки до можливої ​​повномасштабної війни техніку та зброю було переміщено зі своїх баз.

– Я побоювався, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам потрібно було, щоб супротивник думав, що ми всі розгорнуті на своїх звичайних базах, палимо траву, дивимося телевізор і пишемо у Facebook, – зазначив Залужний.

Фото: Валерій Залужний