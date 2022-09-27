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Факты / Україна

Как освобождали Балаклею от оккупантов: украинские военные показали видео операции

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Балаклія

Спецназовцы Главного управления разведки Kraken показали, как освобождали Балаклею Харьковской области.

— Операция, с которой начиналось контрнаступление украинской армии. Операция, которая переломила фронт кафиров в Харьковской области, — говорится в сообщении Главного управления разведки Kraken.

На видео можно увидеть процесс планирования операции, захвата позиций и боеприпасов российских оккупантов.

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Напомним, что контрнаступление ВСУ на Харьковщине началось 6 сентября. Украинские военные в течение 10 дней освободили Балаклею, Изюм, Волчанск, зашли в Купянск и возобновили контроль над определенной частью государственной границы с РФ в Харьковской области.

К слову, Факты ICTV публиковали воспоминания офицера ВСУ о контрнаступлении в Харьковской области.

Фото: ДБР

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