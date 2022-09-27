Як звільняли Балаклію від окупантів: українські військові показали відео операції

Вересень, 26 в 22:08

Спецназівці Головного управління розвідки Kraken показали, як звільняли Балаклію Харківської області.

– Операція, з якої розпочинався контрнаступ української армії. Операція, яка зламала фронт окупантів у Харківській області, – йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Kraken.

На відео можна побачити процес планування операції, захоплення позицій та боєприпасів російських окупантів.

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Нагадаємо, що контрнаступ ЗСУ на Харківщині розпочався 6 вересня. Українські військові за 10 днів звільнили Балаклію, Ізюм, Вовчанськ, зайшли до Куп’янська та відновили контроль над певною частиною державного кордону з РФ у Харківській області.

Факти ICTV публікували спогади офіцера ЗСУ про контрнаступ на Харківщині.

Фото: ДБР