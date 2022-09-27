Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Горіли церковна школа та крамниця: наслідки ракетного удару РФ по Куп’янську

Валентина Летяк, редакторка стрічки
наслідки ракетного удару РФ по Куп'янську

РФ продовжує завдавати ударів по звільнених містах на Харківщині. Напередодні у Куп’янську через влучення ракет горіли церковна школа, господарча споруда та крамниця.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко показав відео наслідків ворожого обстрілу.

– На відео видно, куди цілять окупанти і до чого призвели ці обстріли. Горіла церковна школа, господарча споруда та крамниця. Жодних військових об’єктів. Від ворожих обстрілів госпіталізовано п’ятеро людей. Усі вони мешканці Куп’янського району, – наголосив він.

Зараз дивляться

наслідки ракетного удару РФ по Куп'янську

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вже сьогодні зранку у Дворічній під час обстрілу загинув водій Центру екстреної медичної допомоги, який просто йшов на роботу.

А у Вовчанську горів гаражний кооператив та приміщення м’ясокомбінату. Тут – без постраждалих.

Читайте
РФ обстріляла Первомайськ та Куп'янськ касетними снарядами: загорілась церква, є загиблі

Фото: Кирило Тимошенко

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка