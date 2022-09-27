Горіли церковна школа та крамниця: наслідки ракетного удару РФ по Куп’янську

Вересень, 27 в 12:01

РФ продовжує завдавати ударів по звільнених містах на Харківщині. Напередодні у Куп’янську через влучення ракет горіли церковна школа, господарча споруда та крамниця.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко показав відео наслідків ворожого обстрілу.

– На відео видно, куди цілять окупанти і до чого призвели ці обстріли. Горіла церковна школа, господарча споруда та крамниця. Жодних військових об’єктів. Від ворожих обстрілів госпіталізовано п’ятеро людей. Усі вони мешканці Куп’янського району, – наголосив він.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вже сьогодні зранку у Дворічній під час обстрілу загинув водій Центру екстреної медичної допомоги, який просто йшов на роботу.

А у Вовчанську горів гаражний кооператив та приміщення м’ясокомбінату. Тут – без постраждалих.

Фото: Кирило Тимошенко