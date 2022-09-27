В Николаевской области украинские защитники сбили российский штурмовик Су-25
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В Николаевской области 27 сентября около 13:30 украинские защитники сбили вражеский штурмовик Су-25.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
— 27 сентября в Николаевской области, около 13:30, подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг сбит вражеский штурмовик Су-25, — отметили в командовании.
Кроме того, с начала текущих суток подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ уничтожены три БПЛА оперативно-тактического уровня, возможно – ударные. Эту информацию пока уточняют.
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