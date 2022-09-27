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Факты / Україна

В Николаевской области украинские защитники сбили российский штурмовик Су-25

Ольга Тетеріна, редактор ленты
В Николаевской области украинские защитники сбили российский штурмовик Су-25
Фото: Depositphotos

В Николаевской области 27 сентября около 13:30 украинские защитники сбили вражеский штурмовик Су-25.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

— 27 сентября в Николаевской области, около 13:30, подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг сбит вражеский штурмовик Су-25, — отметили в командовании.

Кроме того, с начала текущих суток подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ уничтожены три БПЛА оперативно-тактического уровня, возможно – ударные. Эту информацию пока уточняют.

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