Вересень, 27 в 17:04

На Миколаївщині 27 вересня близько 13:30 українські захисники збили ворожий штурмовик Су-25.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

– 27 вересня на Миколаївщині, близько 13:30, підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування Південь збито ворожий штурмовик Су-25, – зазначили у командуванні.

Крім того, з початку поточної доби підрозділами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ знищено три БПЛА оперативно-тактичного рівня, можливо – ударні. Цю інформацію поки що уточнюють.

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