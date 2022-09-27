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Факти / Україна

На Миколаївщині українські захисники збили російський штурмовик Су-25

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
На Миколаївщині українські захисники збили російський штурмовик Су-25
Фото: Depositphotos

На Миколаївщині 27 вересня близько 13:30 українські захисники збили ворожий штурмовик Су-25.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

– 27 вересня на Миколаївщині, близько 13:30, підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування Південь збито ворожий штурмовик Су-25, – зазначили у командуванні.

Крім того, з початку поточної доби підрозділами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ знищено три БПЛА оперативно-тактичного рівня, можливо – ударні. Цю інформацію поки що уточнюють.

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