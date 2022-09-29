Сентябрь, 29 в 8:15

Ночью 29 сентября российские войска ударили ракетами по жилым кварталам Днепра.

Россия ударила ракетами по домам в Днепре. Среди погибших и раненых есть дети / 5 фотографий

Известно о трех погибших, среди которых один ребенок.

Еще пятеро ранены, в том числе и 12-летняя девочка.

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– Спасатели достали ее из разбитого дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета… – сообщает руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

Полностью разрушены несколько частных домов. Спасатели продолжают искать людей под завалами.

– Есть вероятность, что там еще могут быть и дети, – добавляет Валентин Резниченко.

В результате ночной атаки в городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных.

Подвергся разрушениям рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 218-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.