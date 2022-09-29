Вересень, 29 в 8:15

Уночі 29 вересня російські війська вдарили ракетами по житлових кварталах Дніпра.

РФ ударила ракетами по будинках у Дніпрі. Серед загиблих і поранених є діти / 5 фотографий

Відомо про трьох загиблих, серед яких одна дитина.

Ще п’ятеро поранені, зокрема й 12-річна дівчинка.

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– Рятувальники дістали її з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета… – повідомляє керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Повністю зруйновані кілька приватних осель. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами.

– Є вірогідність, що там ще можуть бути й діти, – додає Валентин Резніченко.

Унаслідок нічної атаки в місті пошкоджено понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових.

Понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 218-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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