Вересень, 29 в 15:52

Російські окупанти бояться наступу Збройних сил України на Херсонщині та ударів американських реактивних артилерійських систем HIMARS.

Про це свідчить чергова телефонна розмова рашистів, яку перехопила та оприлюднила Служба безпеки України.

Під час цієї розмови один із російських загарбників поділився зі своїм другом враженнями від воєнних дій на Півдні України.

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Окупант повідомив, що українські захисники “тиснуть” на війська РФ, нещадно женуть ворога, і вже відвоювали “половину того, що було захоплено”.

– Фронт знаходиться за два кілометри від нас… Села, які раніше були наші, “віджали”, вони вигнали наших. Тут навіть до оточення доходило. Чим вони нас тільки не засипають: і Градами, і х*ядами, – поскаржився рашист.

Від також зізнався, що від ударів HIMARS у путінських солдатів тремтять ноги, а в підрозділах військ РФ починається справжня паніка.

– Тут ноги аж тремтять. Він б’є, аж земля трясеться, – заявив окупант.

В СБУ порадили рашистам здаватися в полон, щоб у них “не тряслися ноги”. Для цього є нові телефони “гарячої лінії” (+380665803498, +380931192984), куди можуть звернутися як самі російські солдати, так і їхні родичі.

Як відомо, США передадуть Україні ще 18 РСЗВ HIMARS у рамках нового пакету військової допомоги на $1,1 млрд. Проте постачання займе від шести місяців до двох років, оскільки озброєння буде виготовлене спеціально для нашої країни.