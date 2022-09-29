За два дні знищили техніки РФ на більшу суму, ніж коштував супутник ICEYE – Резніков

Вересень, 29 в 10:56

Збройні сили України лише за два дні доступу до бази даних супутникових знімків компанії ICEYE знищили бронетехніки РФ на суму більшу, ніж коштував проєкт із купівлі Україною супутника.

Про перші підсумки використання супутника, придбаного за гроші українців у серпні, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков 29 вересня.

Нині, зазначає очільник відомства, один супутник повністю працює на потреби оборони України, ще майже два десятки залучаються, коли є необхідність.

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Потік даних із супутників ICEYE вже певний час отримують бойові бригади ЗСУ.

Знімки безпосередньо розшифровують та опрацьовують фахівці військової розвідки Міноборони, які пройшли відповідне навчання.

– Із зрозумілих причин не можу розкрити усіх подробиць, але тільки уявіть: за перші два дні роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати в лісосмугах та за іншими перешкодами, – повідомляє Олексій Резніков.

Після цього координати “схованого” – у районі Хрещенівки та Українки в Херсонській області, а також поблизу Новоселівки в Донецькій області – були оперативно передані для завдання вогневого ураження.

– Фактично тільки за ці два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проєкт із супутниками, – підсумовує міністр оборони України.

Цю техніку вдалося виявити, тому що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR), що було б дуже складно або неможливо зробити завдяки використанню засобів оптичних супутників.

Завдяки доступу до бази даних супутників ICEYE Україна може:

комбінувати дані оптичних супутників від партнерів та дані SAR;

виявляти ворожу техніку восени та взимку (коли погана погода, хмарність чи сніг);

визначати, звідки й коли отримувати потрібні дані;

дуже швидко передавати відомості від аналітиків до бойових підрозділів.

Нагадаємо, що в серпні за 600 млн грн, які українці перерахували до благодійний фонду Сергія Притули для купівлі безпілотника Bayraktar, придбали супутник.

Завдяки цьому проєкту Україна отримала доступ до бази даних супутникових знімків компанії ICEYE більше ніж на рік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 218-ту добу.

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Джерело: Олексій Резніков

Фото: Олексій Резніков