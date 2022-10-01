Сентябрь, 30 в 21:19

Канада и страны Балтии поддерживают заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс.

Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли во время брифинга в Вашингтоне.

– Наша позиция не изменилась. Мы верим в политику открытых дверей НАТО, – заявила она.

Жоли добавила, что Канада всегда верила в то, что Украина должна быть частью НАТО. По ее словам, Оттава продолжит поставлять Киеву вооружение и учить украинских военнослужащих, в том числе в сотрудничестве с Великобританией.

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Также скорейшее вступление Украины в НАТО поддержали глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

— Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновляющая смелость Украины может только укрепить наш союз, — отметили министры.

Ukraine’s Baltic friends fully support welcoming Ukraine into NATO as soon as possible. Ukraine’s inspirational bravery can only strengthen our alliance. ???????????????????????? ❤️???????????? — Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) September 30, 2022

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 30 сентября заявил, что решение о вступлении страны в Альянс должны принять все 30 членов организации. В настоящее время Украина получила поддержку от четырех стран.