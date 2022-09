Канада и страны Балтии поддерживают заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс.

Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли во время брифинга в Вашингтоне.

Жоли добавила, что Канада всегда верила в то, что Украина должна быть частью НАТО. По ее словам, Оттава продолжит поставлять Киеву вооружение и учить украинских военнослужащих, в том числе в сотрудничестве с Великобританией.

Также скорейшее вступление Украины в НАТО поддержали глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Ukraine’s Baltic friends fully support welcoming Ukraine into NATO as soon as possible. Ukraine’s inspirational bravery can only strengthen our alliance. ???????????????????????? ❤️????????????

— Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) September 30, 2022