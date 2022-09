Канада та країни Балтії підтримують заявку України на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Про це заявила очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі під час брифінгу у Вашингтоні.

Жолі додала, що Канада завжди вірила у те, що Україна має бути частиною НАТО. За її словами, Оттава продовжить постачати Києву озброєння та навчатиме українських військовослужбовців, у тому числі у співпраці з Великою Британією.

Також швидкий вступ України в НАТО підтримали очільник МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс, голова МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс та голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

Ukraine’s Baltic friends fully support welcoming Ukraine into NATO as soon as possible. Ukraine’s inspirational bravery can only strengthen our alliance. ???????????????????????? ❤️????????????

— Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) September 30, 2022