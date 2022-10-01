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Факти / Україна

Канада та країни Балтії підтримують заявку України на вступ до НАТО

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
НАТО, Україна
Фото: Depositphotos

Канада та країни Балтії підтримують заявку України на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Про це заявила очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі під час брифінгу у Вашингтоні.

– Наша позиція не змінилася. Ми віримо у політику відчинених дверей НАТО, – заявила вона.

Жолі додала, що Канада завжди вірила у те, що Україна має бути частиною НАТО. За її словами, Оттава продовжить постачати Києву озброєння та навчатиме українських військовослужбовців, у тому числі у співпраці з Великою Британією.

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Також швидкий вступ України в НАТО підтримали очільник МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс, голова МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс та голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

– Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Сміливість України, яка надихає, може лише зміцнити наш союз, – зазначили міністри.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу 30 вересня заявив, що рішення щодо вступу країни до Альянсу мають ухвалити усі 30 членів організації. Нині Україна отримала підтримку від чотирьох країн.

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