Карта боевых действий на 30.09.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Отрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Першотравневое и Безымянное.
Карта боевых действий в Украине на 30.09.2022
На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.
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Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии российские оккупанты били:
- на Северском направлении (в районах населенных пунктов Сеньковка и Сосновка Черниговской области и Нововасильевка и Павловка Сумской области);
- на Слобожанском направлении (возле Петропавловки и Куриловки);
- на Краматорском направлении (близ Богородичного, Голубых Озер, Щурового, Дибровы и Озерного);
- на Бахмутском направлении (в районах Верхнекаменского, Выемки, Спорного, Веселого, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Отрадовки, Зайцево, Пивничного и Майорска);
- на Авдеевском направлении (возле Тоненького, Авдеевки, Нетайлового, Першотравневого, Опытного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки);
- на Новопавловском и Запорожском направлениях (недалеко от Новополя, Пречистовки, Угледара, Павловки, Никольского, Зализничного, Зеленого Гая, Дорожнянки и Новоукраинки);
- на Южнобужском направлении (по более 50 населенным пунктам вдоль линии столкновения, среди которых Архангельское, Белоусово, Сухой Ставок, Широкое, Безымянное, Квитневое, Ивановка, Заря, Ольгино, Лиманы, Благодатное, Правдино, Мирное и Александровка).
Полномасштабная война в Украине длится уже 219-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.