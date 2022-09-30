Сентябрь, 30 в 8:40

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Отрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Першотравневое и Безымянное.

Карта боевых действий в Украине на 30.09.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.

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Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии российские оккупанты били:

на Северском направлении (в районах населенных пунктов Сеньковка и Сосновка Черниговской области и Нововасильевка и Павловка Сумской области);

(в районах населенных пунктов Сеньковка и Сосновка Черниговской области и Нововасильевка и Павловка Сумской области); на Слобожанском направлении (возле Петропавловки и Куриловки);

(возле Петропавловки и Куриловки); на Краматорском направлении (близ Богородичного, Голубых Озер, Щурового, Дибровы и Озерного);

(близ Богородичного, Голубых Озер, Щурового, Дибровы и Озерного); на Бахмутском направлении (в районах Верхнекаменского, Выемки, Спорного, Веселого, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Отрадовки, Зайцево, Пивничного и Майорска);

(в районах Верхнекаменского, Выемки, Спорного, Веселого, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Отрадовки, Зайцево, Пивничного и Майорска); на Авдеевском направлении (возле Тоненького, Авдеевки, Нетайлового, Першотравневого, Опытного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки);

(возле Тоненького, Авдеевки, Нетайлового, Першотравневого, Опытного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки); на Новопавловском и Запорожском направлениях (недалеко от Новополя, Пречистовки, Угледара, Павловки, Никольского, Зализничного, Зеленого Гая, Дорожнянки и Новоукраинки);

(недалеко от Новополя, Пречистовки, Угледара, Павловки, Никольского, Зализничного, Зеленого Гая, Дорожнянки и Новоукраинки); на Южнобужском направлении (по более 50 населенным пунктам вдоль линии столкновения, среди которых Архангельское, Белоусово, Сухой Ставок, Широкое, Безымянное, Квитневое, Ивановка, Заря, Ольгино, Лиманы, Благодатное, Правдино, Мирное и Александровка).

Полномасштабная война в Украине длится уже 219-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.