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Факти / Україна

Карта бойових дій на 30.09.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Першотравневе та Безіменне.

Карта бойових дій в Україні на 30.09.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилась.

Зараз дивляться

Із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії російські окупанти гатили:

  • на Сіверському напрямку (у районах населених пунктів Сеньківка й Соснівка Чернігівської області та Нововасилівка та Павлівка Сумської області);
  • на Слобожанському напрямку (біля Петропавлівки та Курилівки);
  • на Краматорському напрямку (поблизу Богородичного, Блакитних Озер, Щурового, Діброви та Озерного);
  • на Бахмутському напрямку (у районах Верхньокам’янського, Виїмки, Спірного, Веселого, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Одрадівки, Зайцевого, Північного та Майорська);
  • на Авдіївському напрямку (біля Тоненького, Авдіївки, Нетайлового, Першотравневого, Опитного, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки);
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках (неподалік Новополя, Пречистівки, Вугледара, Павлівки, Микільського, Залізничного, Зеленого Гая, Дорожнянки та Новоукраїнки);
  • на Південнобузькому напрямку (по понад 50 населених пунктах уздовж лінії зіткнення, серед яких Архангельське, Білоусове, Сухий Ставок, Широке, Безіменне, Квітневе, Іванівка, Зоря, Ольгине, Лимани, Благодатне, Правдине, Мирне та Олександрівка).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 219-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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