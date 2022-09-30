Карта бойових дій на 30.09.2022 – ситуація на фронті

Вересень, 30 в 8:40

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Першотравневе та Безіменне.

Карта бойових дій в Україні на 30.09.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилась.

Зараз дивляться

Із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії російські окупанти гатили:

на Сіверському напрямку (у районах населених пунктів Сеньківка й Соснівка Чернігівської області та Нововасилівка та Павлівка Сумської області);

(у районах населених пунктів Сеньківка й Соснівка Чернігівської області та Нововасилівка та Павлівка Сумської області); на Слобожанському напрямку (біля Петропавлівки та Курилівки);

(біля Петропавлівки та Курилівки); на Краматорському напрямку (поблизу Богородичного, Блакитних Озер, Щурового, Діброви та Озерного);

(поблизу Богородичного, Блакитних Озер, Щурового, Діброви та Озерного); на Бахмутському напрямку (у районах Верхньокам’янського, Виїмки, Спірного, Веселого, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Одрадівки, Зайцевого, Північного та Майорська);

(у районах Верхньокам’янського, Виїмки, Спірного, Веселого, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Одрадівки, Зайцевого, Північного та Майорська); на Авдіївському напрямку (біля Тоненького, Авдіївки, Нетайлового, Першотравневого, Опитного, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки);

(біля Тоненького, Авдіївки, Нетайлового, Першотравневого, Опитного, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки); на Новопавлівському та Запорізькому напрямках (неподалік Новополя, Пречистівки, Вугледара, Павлівки, Микільського, Залізничного, Зеленого Гая, Дорожнянки та Новоукраїнки);

(неподалік Новополя, Пречистівки, Вугледара, Павлівки, Микільського, Залізничного, Зеленого Гая, Дорожнянки та Новоукраїнки); на Південнобузькому напрямку (по понад 50 населених пунктах уздовж лінії зіткнення, серед яких Архангельське, Білоусове, Сухий Ставок, Широке, Безіменне, Квітневе, Іванівка, Зоря, Ольгине, Лимани, Благодатне, Правдине, Мирне та Олександрівка).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 219-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.