Сентябрь, 30 в 12:16

Путин боится протестов в Москве и Питере, потому что отсюда практически никого не забирают в рамках мобилизации. Это следует из разговора оккупанта с родственницей из Россоши Воронежской области, перехваченного ГУР Минобороны Украины.

– Самая большая мобилизация – это Курск, Белгород и Воронежская область. Приграничные территории. С Москвы 50 человек уехало, а сегодня с Россоши 300 человек забрали за день. Ольховатка, Криничное, короче, с деревень забирают, потому что Москва сейчас поднимет сразу забастовку, выйдут на Красную площадь. А мы молчим, потому что маленький провинциальный городок, – рассказала женщина.

Российский солдат в ответ говорит, что нужно убегать с приграничных городов, но, по словам женщины, губернатор области подписал приказ, которым запрещено покидать пределы своего населенного пункта.

– С Россоши в деревню нельзя, из деревни – в Россошь. Везде пограничники стоят. Поэтому сидят все по домам, плачут и ждут. Страшно. Что-то ужасное происходит. Питер и Москву вообще не трогают, а мы тут никому ненужные, можно и пожертвовать, – жалуется россиянка.

Она также опасается, что все это может закончится ядерной войной.

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Фото: ГУР