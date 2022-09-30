Вересень, 30 в 12:16

Путін боїться протестів у Москві та Пітері, бо звідси практично нікого не забирають у рамках мобілізації. Це випливає з розмови окупанта із родичкою з Розсоші Воронезької області, перехопленого ГУР Міноборони України.

– Найбільша мобілізація – це Курськ, Бєлгород і Воронезька область. Прикордонні території. З Москви 50 людей виїхало, а сьогодні з Розсоші 300 людей забрали за день. Ольховатка, Криничне, коротше, з сіл забирають, бо Москва підніме одразу страйк, вийдуть на Червону площу. А ми мовчимо, бо маленьке провінційне містечко, – розповіла жінка.

Російський солдат у відповідь каже, що треба тікати з прикордонних міст, але, за її словами, губернатор області підписав наказ, яким заборонено залишати межі свого населеного пункту.

– З Розсоші до села не можна, з села – до Розсоші. Скрізь прикордонники стоять. Тому всі сидять вдома, плачуть і чекають. Страшно. Щось жахливе відбувається. Пітер та Москву взагалі не чіпають, а ми тут нікому непотрібні, можна й пожертвувати, – бідкається росіянка.

Вона також побоюється, що це може закінчитися ядерною війною.

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Фото: ГУР