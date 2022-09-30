Погрожують виселити: росіяни примушують людей в окупації отримувати паспорти РФ

Вересень, 30 в 7:54

Окупанти на тимчасово захоплених територіях України примушують місцевих жителів отримувати громадянство та паспорти РФ.

Тим, хто відмовляється, надходять погрози аж до виселення, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Зокрема, в Маріуполі Донецької області вчителям навчальних закладів пригрозили звільненням, якщо ті відмовляться обмінювати український паспорт на російський.

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До слова, іншим жителям дозволяють не здавати український паспорт, якщо ті отримують російський.

У Токарівці Херсонської області окупанти дали людям час до 1 жовтня, щоб отримати російські паспорти.

Тих, хто не дослухається, мають намір виселити та вивезти за межі окупованих територій.

Тим часом у Херсоні російські загарбники вже виселили мешканців кількох гуртожитків.

У подальшому туди планують заселити військовослужбовців армії РФ, які прибули посилити підрозділи на цьому напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 219-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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