Еще 500 оккупантов, два самолета и вертолет – потери РФ в Украине за последние сутки
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Потери России в живой силе в войне против Украины достигли 59 080. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 500 оккупантов, сообщает Генштаб в утренней сводке 30 сентября.
Украинская армия также уничтожила два вражеских самолета, вертолет, восемь дронов, 12 танков, 23 боевых бронированных машин и т. п.
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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 30 сентября:
- личный состав – около 59 080 (+500) человек ликвидировано;
- танки – 2 338 (+13);
- боевые бронированные машины – 4 932 (+23);
- артиллерийские системы – 1 391 (+6);
- РСЗО – 333 (+2);
- средства ПВО – 176 (+1);
- самолеты – 264 (+2);
- вертолеты – 225 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 003 (+8);
- крылатые ракеты – 246;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3 768 (+17);
- специальная техника – 131.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 219-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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