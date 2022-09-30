Сентябрь, 30 в 9:18

Потери России в живой силе в войне против Украины достигли 59 080. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 500 оккупантов, сообщает Генштаб в утренней сводке 30 сентября.

Украинская армия также уничтожила два вражеских самолета, вертолет, восемь дронов, 12 танков, 23 боевых бронированных машин и т. п.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 30 сентября:

личный состав – около 59 080 (+500) человек ликвидировано;

танки – 2 338 (+13);

боевые бронированные машины – 4 932 (+23);

артиллерийские системы – 1 391 (+6);

РСЗО – 333 (+2);

средства ПВО – 176 (+1);

самолеты – 264 (+2);

вертолеты – 225 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 003 (+8);

крылатые ракеты – 246;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3 768 (+17);

специальная техника – 131.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 219-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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