Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Еще 500 оккупантов, два самолета и вертолет – потери РФ в Украине за последние сутки

Валентина Летяк, редактор ленты
Еще 500 оккупантов, два самолета и вертолет – потери РФ в Украине за последние сутки
Фото: Depositphotos

Потери России в живой силе в войне против Украины достигли 59 080. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 500 оккупантов, сообщает Генштаб в утренней сводке 30 сентября.

Украинская армия также уничтожила два вражеских самолета, вертолет, восемь дронов, 12 танков, 23 боевых бронированных машин и т. п.

 

Сейчас смотрят

Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 30 сентября:

  • личный состав – около 59 080 (+500) человек ликвидировано;
  • танки – 2 338 (+13);
  • боевые бронированные машины – 4 932 (+23);
  • артиллерийские системы – 1 391 (+6);
  • РСЗО – 333 (+2);
  • средства ПВО – 176 (+1);
  • самолеты – 264 (+2);
  • вертолеты – 225 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 003 (+8);
  • крылатые ракеты – 246;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3 768 (+17);
  • специальная техника – 131.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 219-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка