Вересень, 30 в 9:18

Втрати Росії у живій силі у війні проти України сягнули 59 080. Лище за останню добу ЗСУ ліквідували 500 окупантів, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 30 вересня.

Українська армія також знищила два ворожих літаки, гелікоптер, вісім дронів, 12 танків, 23 бойові броньовані машини тощо.

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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 30 вересня:

особовий склад – близько 59 080 (+500) осіб ліквідовано;

танки – 2 338 (+13);

бойові броньовані машини ‒ 4 932 (+23);

артилерійськиі системи – 1 391 (+6);

РСЗВ – 333 (+2);

засоби ППО ‒ 176 (+1);

літаки – 264 (+2);

гелікоптери – 225 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 003 (+8);

крилаті ракети – 246;

кораблі/катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 768 (+17);

спеціальна техніка – 131.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 219-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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