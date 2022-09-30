Ще 500 окупантів, два літаки і гелікоптер – втрати РФ в Україні за останню добу
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Втрати Росії у живій силі у війні проти України сягнули 59 080. Лище за останню добу ЗСУ ліквідували 500 окупантів, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 30 вересня.
Українська армія також знищила два ворожих літаки, гелікоптер, вісім дронів, 12 танків, 23 бойові броньовані машини тощо.
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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 30 вересня:
- особовий склад – близько 59 080 (+500) осіб ліквідовано;
- танки – 2 338 (+13);
- бойові броньовані машини ‒ 4 932 (+23);
- артилерійськиі системи – 1 391 (+6);
- РСЗВ – 333 (+2);
- засоби ППО ‒ 176 (+1);
- літаки – 264 (+2);
- гелікоптери – 225 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 003 (+8);
- крилаті ракети – 246;
- кораблі/катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 3 768 (+17);
- спеціальна техніка – 131.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 219-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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