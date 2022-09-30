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Факти / Україна

Ще 500 окупантів, два літаки і гелікоптер – втрати РФ в Україні за останню добу

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Ще 500 окупантів, два літаки і гелікоптер – втрати РФ в Україні за останню добу
Фото: Depositphotos

Втрати Росії у живій силі у війні проти України сягнули 59 080. Лище за останню добу ЗСУ ліквідували 500 окупантів, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 30 вересня.

Українська армія також знищила два ворожих літаки, гелікоптер, вісім дронів, 12 танків, 23 бойові броньовані машини тощо.

 

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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 30 вересня:

  • особовий склад – близько 59 080 (+500) осіб ліквідовано;
  • танки – 2 338 (+13);
  • бойові броньовані машини ‒ 4 932 (+23);
  • артилерійськиі системи – 1 391 (+6);
  • РСЗВ – 333 (+2);
  • засоби ППО ‒ 176 (+1);
  • літаки – 264 (+2);
  • гелікоптери – 225 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 003 (+8);
  • крилаті ракети – 246;
  • кораблі/катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 3 768 (+17);
  • спеціальна техніка – 131.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 219-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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