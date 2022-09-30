Сентябрь, 30 в 14:27

Премьер-министр Британии Лиз Трасс в преддверии новой попытки аннексии президентом России Владимиром Путиным украинских территорий заявила, что нельзя позволить российскому диктатору перекраивать международные границы суверенных государств с помощью силы.

Об этом пишет Sky News.

Она отметила, что официальный Лондон никогда не признает Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области ничем иным, кроме как территорией Украины.

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– Путин в очередной раз действует в нарушение международного права с явным пренебрежением к жизням украинского народа, который, как он утверждает, представляет. Британия никогда не будет игнорировать суверенную волю этих людей (украинцев, – Ред.), – подчеркнула Трасс.

По ее словам, Британия “позаботится о том, чтобы Путин проиграл эту незаконную войну”.

Напомним, президент Владимир Зеленский 28 сентября говорил с Трасс. Он сказал, что ожидает от Британии лидерства в рамках международной реакции на псевдореферендумы.

В ночь на 30 сентября Путин подписал бумаги, которыми он якобы “подарил независимость” частям украинских областей, которые были временно оккупированы Россией.

Президент Владимир Зеленский запланировал на 30 сентября заседание СНБО, на котором, по словам секретаря Алексея Данилова, будут приняты “фундаментальные решения”.